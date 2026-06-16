Юрист предупредил о схеме с несуществующими зарубежными вузами

16 июня 2026, 09:07

Голендяев: мошенники предлагают обучение в несуществующих зарубежных вузах

Фото: iStock/Ju Production

Руководитель юридической компании «Голендяев и партнеры», член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев рассказал, что мошенники предлагают абитуриентам учебу в несуществующих европейских или азиатских вузах и обещают двойной диплом. Об этом пишет РИА Новости.