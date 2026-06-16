Юрист предупредил о схеме с несуществующими зарубежными вузами
Руководитель юридической компании «Голендяев и партнеры», член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев рассказал, что мошенники предлагают абитуриентам учебу в несуществующих европейских или азиатских вузах и обещают двойной диплом. Об этом пишет РИА Новости.
Он уточнил, что подобные учебные заведения нередко оказываются фиктивными: на деле они могут вообще не существовать как реальные организации, а присутствовать только в интернете, в рекламных объявлениях или в переписке с потенциальными клиентами.
К самым частым видам мошенничества относятся звонки от людей, которые представляются сотрудниками банка, полиции или службы безопасности и пытаются запугать человека или вынудить его срочно перевести деньги. Очень распространены сообщения о якобы выигрыше, компенсации или наследстве, с помощью которых у человека выманивают личные данные или деньги. Часто встречаются фейковые интернет-магазины и поддельные сайты, где жертва оплачивает товар или вводит данные карты, но в итоге ничего не получает.
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