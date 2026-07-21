Раскрыта опасность скрытого обезвоживания

21 июля 2026, 19:59

Врач Конюхова: Длительное обезвоживание вызывает токсическую нагрузку на печень

Фото: iStock/Yaroslav Olieinikov

Гастроэнтеролог и гепатолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Наталья Конюхова объяснила, чем опасно скрытое обезвоживание. Об этом пишет «Лента.ру».