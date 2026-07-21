Раскрыта опасность скрытого обезвоживания
Гастроэнтеролог и гепатолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Наталья Конюхова объяснила, чем опасно скрытое обезвоживание. Об этом пишет «Лента.ру».
Эксперт подчеркнула, что длительное обезвоживание вызывает серьезные нарушения в функционировании организма. Особенно страдает желудочно-кишечный тракт. Недостаток воды нарушает выработку пищеварительных ферментов, что замедляет процесс переваривания пищи и запускает брожение и гниение в кишечнике. Это приводит не только к дискомфорту и вздутию, но и к повышенной нагрузке на печень, отметила гастроэнтеролог.
Врач указала, что в условиях дефицита воды организм переходит в режим экономии. Толстая кишка начинает активно извлекать влагу из отходов пищеварения. В результате стул становится плотным и твердым, что может вызвать запоры, а в дальнейшем — анальные трещины, геморрой и дивертикулез.
Кроме того, Конюхова рассказала, что при недостатке жидкости кровь становится густой и вязкой. Сердцу приходится работать интенсивнее, чтобы ее перекачивать, что приводит к повышению артериального давления и увеличению риска образования тромбов.
Медик предупредила о скрытом обезвоживании, которое протекает незаметно, но постепенно подрывает здоровье. Она уточнила, что организм постоянно теряет жидкость через дыхание, потоотделение и естественные выделения.
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