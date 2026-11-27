Юрист предупредил об опасности мелких списаний после покупок в интернете
Незнакомое списание небольшой суммы с банковской карты может указывать на проверку со стороны мошенников. Об этом предупредил юрист адвокатского бюро «Михальчик и партнёры» Владимир Гартман.
В беседе с Life.ru эксперт объяснил, что у таких операций есть несколько причин. Деньги может снять сервис после окончания бесплатного периода подписки. Еще одна возможная причина — проверка при привязке карты: компания временно удерживает небольшую сумму, а затем возвращает ее.
Опасность возникает, если платежные реквизиты попали к злоумышленникам. По словам юриста, они могут снять несколько рублей, чтобы проверить действие карты. После успешной операции мошенники способны попытаться похитить более крупную сумму.
Гартман отметил, что покупки у известных компаний не исключают риска утечки. Доступ к платежной информации получают партнеры и подрядчики сервиса. Кроме того, реквизиты могут оказаться под угрозой из-за проблем с устройством самого покупателя.
Если владелец карты не узнает операцию, юрист советует сразу связаться с банком, заблокировать карту и подать заявление о списании без согласия. Сообщить о нем необходимо не позднее следующего дня после получения уведомления. Банк должен рассмотреть обращение; возврат денег зависит от обстоятельств операции.
Если выяснилось, что деньги снял сервис за подписку, Гартман рекомендует отказаться от нее и отвязать карту. При продолжающихся платежах он советует направить компании претензию. Если это не поможет, можно обратиться в Роспотребнадзор.
Для интернет-покупок юрист предложил завести отдельную карту и хранить на ней небольшую сумму.
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