27 ноября 2026, 08:17

Юрист Гартман: Мелкие списания с карты могут быть проверкой мошенников

Фото: iStock/alice-photo

Незнакомое списание небольшой суммы с банковской карты может указывать на проверку со стороны мошенников. Об этом предупредил юрист адвокатского бюро «Михальчик и партнёры» Владимир Гартман.