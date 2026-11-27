27 ноября 2026, 07:15

Адвокат Караваев объяснил правовую ответственность за секс в самолете

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Интимная близость на борту самолета при определенных обстоятельствах может привести к штрафу, аресту или уголовному делу. Об этом предупредил адвокат Александр Караваев. Об этом сообщает «Газета.Ru».