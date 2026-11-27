Адвокат рассказал, когда секс в самолете грозит уголовным наказанием
Интимная близость на борту самолета при определенных обстоятельствах может привести к штрафу, аресту или уголовному делу. Об этом предупредил адвокат Александр Караваев. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам юриста, российское законодательство не предусматривает отдельного наказания за секс между совершеннолетними людьми по взаимному согласию. Правовая оценка зависит от места и обстоятельств: в частности, имеет значение, видели ли происходящее другие пассажиры и нарушала ли пара общественный порядок.
Само присутствие двух человек в закрытом туалете самолета еще не дает оснований для привлечения к ответственности. То же касается близости в купе, где пара находится наедине.
Если пассажиры сопровождают свои действия нецензурной бранью, оскорбительными приставаниями или повреждают чужое имущество, им может грозить наказание за мелкое хулиганство. Статья предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Демонстративное поведение в присутствии детей младше 16 лет способно повлечь более серьезные последствия. В зависимости от обстоятельств правоохранительные органы могут рассмотреть вопрос о развратных действиях или хулиганстве.
Караваев отметил, что за грубое нарушение общественного порядка в транспорте общего пользования предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание по части 1 статьи 213 УК РФ составляет пять лет лишения свободы. При этом для возбуждения дела необходимо установить все признаки преступления.
Адвокат советует учитывать и вопросы юрисдикции. На правовую оценку могут влиять законы страны регистрации самолета, государства, над которым проходит рейс, и страны посадки. Универсального штрафа за интимную близость на борту не существует.
Читайте также: