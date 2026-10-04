Зумеры массово боятся выходить из дома из-за «туалетной тревожности»
Молодые люди 20–30 лет всё чаще сталкиваются с «туалетной тревожностью» — страхом, что вне дома резко захочется в туалет. Как сообщает Telegram-канал Baza, в тяжёлых случаях одна мысль о прогулке вызывает боль в животе и диарею.
Молодые люди заранее строят маршрут и выбирают транспорт по принципу «где рядом туалет». Клинический психолог Дарья Остапчук объяснила, что главный страх — застрять там, откуда не сбежать, и оконфузиться перед прохожими. Корень паники — выгорание и тревожность, которую передали родители-тревожники.
Мозг выстраивает коварную логику: раз человек нашёл туалет и успокоился, значит, «позора» на людях не случилось только благодаря подстраховке. Поиск уборной становится защитным ритуалом, и тревога только растёт.
Психолог Мария Терехова сообщила: в итоге у молодёжи появляются реальные проблемы с ЖКТ. Многие даже у психолога стыдятся признаться в «туалетной тревожности», и специалисты вытягивают проблему долгими часами терапии.
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