Зумеры массово боятся выходить из дома из-за «туалетной тревожности»

04 октября 2026, 13:40

Фото: Istock/IrKiev

Молодые люди 20–30 лет всё чаще сталкиваются с «туалетной тревожностью» — страхом, что вне дома резко захочется в туалет. Как сообщает Telegram-канал Baza, в тяжёлых случаях одна мысль о прогулке вызывает боль в животе и диарею.