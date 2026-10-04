В Роскачестве объяснили, как получить максимум пользы от хурмы
Специалисты Роскачества дали рекомендации по употреблению хурмы. По их словам, чтобы получить максимум полезных веществ, хурму стоит есть вместе с кожицей.
Как сообщили NEWS.ru представители ведомства, плод обгоняет перец, томаты и тыкву по бета-каротину, а пищевых волокон в нём вдвое больше, чем в яблоках.
«В хурме много витаминов, особенно А, С и В, и микроэлементов: йод, железо, кальций, калий, фосфор, марганец, магний. С осторожностью следует употреблять хурму людям с повышенным сахаром в крови или диагностированным диабетом. Плод содержит около 25% сахарозы, поэтому есть его можно только в очень небольших количествах», — отметили эксперты.Зрелая хурма бывает зеленовато-жёлтой, ярко-оранжевой или тёмно-коричневой — цвет зависит от сорта, но остаётся насыщенным и равномерным. Бледность и зелёные пятна говорят о незрелости, неравномерный окрас — о порче.
Кожица не должна иметь повреждений, исключение — тонкие тёмные полосочки. Твёрдые плоды недозрелые, слишком мягкие — переспевшие. У зрелой хурмы листочки высохшие, а под ними виден коричневый оттенок.