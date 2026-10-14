SHOT: В Киеве появилось яркое зарево от пожаров после серии мощных взрывов
В ночь на 14 октября в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По предварительным сведениям, целью атаки была ТЭЦ-4. Очевидцы сумели разглядеть зарево от пожаров и дым с расстояния нескольких километров от места взрывов. Согласно материалу, местные чиновники утверждают, что США снова не передали разведданные о запусках ракет через систему Battlespace Command and Control Center.
Жалобы на отсутствие информации о подобных ударах звучат не впервые. В прошлый раз сирены в Киеве включились уже после ряда громких хлопков. По информации Politico, США объяснили украинской стороне, что не предупредили о ракетных пусках из-за сбоя системы оповещения, вызванного плохой погодой.
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