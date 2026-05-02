В Роскачестве рассказали о разработке ГОСТа на шаурму
Разработка ГОСТа на шаурму ведется техническим комитетом. Об этом сообщила РИА Новости заместитель главы Роскачества Елена Саратцева.
ГОСТ будет содержать рекомендации по составу шаурмы, то есть по выбору ингредиентов. Также в документе укажут технологии приготовления, срок годности продукта и требования к безопасности на пищевом производстве. Именно для этого и началась разработка стандарта, отметила она.
По словам Саратцевой, ГОСТ на шаурму разрабатывает тот же технический комитет, который занимается стандартами русской кухни. При этом основная задача комитета — стандартизация блюд национальной кухни, особенно русской. Шаурма в этом контексте — лишь один из примеров. Саратцева добавила, что согласно программе национальной стандартизации, завершение работы над ГОСТом планируется к концу года.
