Юрист предупредила о последствиях просрочки платежей по кредитам и ипотеке

Фото: iStock/Jirapong Manustrong
Если просрочить платежи по ипотеке и кредиту более чем на три месяца, то банк может обратиться в суд. Об этом рассказала основатель компании «Консул» Ирина Гукова.
«Как правило, стандартные кредитные и ипотечные договоры банка предусматривают не более трех месяцев просрочки выплат с соответствующими штрафными санкциями. На этом этапе банк старается любыми доступными способами выйти на связь с заемщиком или его родственниками, чтобы выяснить причины задержки и неуплаты», — рассказала Гукова в беседе с «Известиями».
По ее словам, банк может рассмотреть возможность предоставления кредитных каникул или корректировку графика платежей.
Если же банк не может выйти на связь с должником, то выставляется требование по немедленному погашению ежемесячного платежа и пеней. При невыполнении обязательств со стороны заемщика, банк имеет право обратиться в суд. Тогда на все выявленные активы должника накладывается арест через Федеральную службу судебных приставов.
Если сумма требований кредиторов составляет менее 15% от оценочной стоимости активов должника, суд не может изъять эту сумму. В противном случае, когда сумма требований превышает 15%, начинается процедура изъятия активов.
Гукова отметила, что банки имеют право инициировать процедуру банкротства, но, если это не удаётся, собственность должника переходит на баланс Росимущества. Затем специализированные организации проводят торги, на которых активы должника продаются для погашения долга.
Как отметила эксперт, если сумма превышает долговые обязательства, остаток денег возвращается должнику. Однако такой положительный результат достигается не всегда.
Читайте также:
Риэлтор Апрелев назвал неутешительные последствия недоступности ипотеки
Россиянам назвали действенные способы накопить деньги
Министерство жилищной политики Московской области рассказало как правильно купить жильё
Элина Позднякова