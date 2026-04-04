Вскрылись подробности о концерте ЛСП, приостановленном из-за угрожающего звонка
Концерт белорусского исполнителя Олега Савченко (известного как ЛСП) в Краснодаре прервали из-за сообщения о минировании. Зрителям пришлось срочно покинуть зал, однако через некоторое время выступление возобновили. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл вчера во время концерта, который начался около 20:30 по местному времени. Примерно через 40 минут организаторы попросили зрителей «спокойно покинуть зал». Кинологи и сотрудники полиции прибыли, чтобы осмотреть дворец спорта «Олимп». Причиной проверки стал звонок о заложенной бомбе. Специалисты обследовали комплекс, но, по предварительным данным, не нашли ничего опасного.
К моменту возобновления шоу из более чем трёх тысяч фанатов на площадке осталась примерно половина, остальные уехали. Люди отметили, что сотрудники запускали зрителей в помещение по одному человеку и проводили серьёзный досмотр вещей.
