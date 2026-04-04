Российская 12-летняя школьница лишилась руки в крупном ДТП с автобусом, перевозившим детей
В крупной аварии с пассажирским автобусом в Саратовской области одной из пострадавших оторвало руку. 12-летняя девочка получила самые серьезные травмы и находится в критическом состоянии. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на информированный источник.
Авария произошла в Петровском районе утром 3 апреля. Автобус марки Hyundai, который вёз школьников из Ершова, рухнул в кювет. Дети планировали посетить в Пензе шоколадную фабрику, океанариум и зоопарк. Всего в результате ДТП травмы получили десять детей и двое взрослых. Водитель автобуса погиб.
Согласно материалу, врачи все еще борются за жизнь 12-летней девочки, которую доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Не считая её, после ДТП госпитализировали ещё четверых несовершеннолетних и двоих взрослых. Остальным медики оказали помощь на месте.
В селе Новозахаркино, рядом с которым случилась авария, развернули временный пункт размещения. Многие дети получили сильную психологическую травму и боятся возвращаться домой на автобусе, поэтому их отвезут в город Ершов на легковых автомобилях.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительной версии, водителю автобуса могло стать плохо за рулём, из-за чего он не справился с управлением.