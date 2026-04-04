Российская 12-летняя школьница лишилась руки в крупном ДТП с автобусом, перевозившим детей

04 апреля 2026, 01:19

12-летняя школьница лишилась руки в ДТП с автобусом под Саратовом, она в больнице

Фото: кадр видео из канала в MAX «МВД 61»/@mvd64

В крупной аварии с пассажирским автобусом в Саратовской области одной из пострадавших оторвало руку. 12-летняя девочка получила самые серьезные травмы и находится в критическом состоянии. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на информированный источник.





Авария произошла в Петровском районе утром 3 апреля. Автобус марки Hyundai, который вёз школьников из Ершова, рухнул в кювет. Дети планировали посетить в Пензе шоколадную фабрику, океанариум и зоопарк. Всего в результате ДТП травмы получили десять детей и двое взрослых. Водитель автобуса погиб.



