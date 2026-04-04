SHOT: Над Тольятти Самарской области раздались взрывы, в одном районе виден дым
Над Тольятти Самарской области прогремела серия взрывов. Силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников, передает Telegram-канал SHOT.
Очевидцы сообщают, что в разных районах города слышны громкие хлопки и звук моторов, характерный для низколетящих БПЛА. В небе видны яркие вспышки — российская противовоздушная оборона уничтожает дроны-камикадзе ВСУ. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет, однако над одним из районов города местные жители заметили дым.
Примерно в два часа ночи по московскому времени пресс-служба Росавиации сообщила, что в аэропорту Самары вводятся временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Губернатор Вячеслав Федорищев также объявил опасность подлёта БПЛА.
Ранее сообщалось, что в ночь с 3 на 4 апреля несколько взрывов прогремело над Курском.
