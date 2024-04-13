Юрист предупредила россиян о рисках сдачи жилья мигрантам

В прошлом году в аппарат уполномоченного по правам человека в Московской области поступило более 2,7 тыс. обращений. Об этом заявила подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская, представляя на заседании Мособлдумы доклад о своей деятельности в 2023 году.