Юрист предупредила россиян о рисках сдачи жилья мигрантам

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Владельцы жилья, которые сдали его мигрантам, могут привлекаться к уголовной ответственности в случае использования квартиры арендатором для преступных целей. Об этом предупредила член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова в беседе с РИА Недвижимость.
«Собственник может быть привлечен к уголовной ответственности за пособничество по статье 33 УК РФ, если мигрант использует его жилье для приготовления к преступлению», — отметила юрист.Собеседница агентства также напомнила об ответственности за незаконное предоставление жилья иностранцам. Длительное пребывание иностранных граждан на территории России предусматривает их обязательную регистрацию. В случае нарушения правил регистрации иностранных граждан штраф может грозить как самим мигрантам, так и владельцам арендного жилья.
Помимо этого, обратила внимание юрист, при оформлении и заключении договора об аренде важно ознакомиться с документами иностранного гражданина, он должен предоставить паспорт и миграционную карту. В документах важно уделить внимание отметкам о пересечении границы и предполагаемый срок возвращения на родину.
Дата отбытия и дата окончания предоставления услуг должны совпадать, заявила Рамзенкова.
«Если временно пребывающий гражданин уже поставлен на учет, а потом решил сменить жилье, попросите отрывную часть уведомления о прибытии в РФ. Кроме того, иностранец должен заново встать на миграционный учет уже по новому месту пребывания. Исправления, помарки и подчистки делают любой документ недействительным», — подытожила специалист.Читайте также:
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Алина Юрчак