Школьный автобус в КНР насмерть задавил 11 человек

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Больше десяти человек погибли в результате наезда автобуса на школьников и родителей в Китае, передает Центральное телевидение КНР (CCTV). Отмечено, что трагедия произошла ранним утром около семи часов во вторник, 3 сентября.
Автобус потерял управление, вылетев на обочину, где были пешеходы. Среди погибших пятеро детей и шестеро взрослых. Водитель автобуса задержан, сейчас устанавливаются причины произошедшего.
Ранее была информация, что на юго-востоке Турции в результате крупной аварии с участием автобуса пострадали 30 человек. Еще 11 погибли. Губернатор Мефтун Даллы говорил, что водитель мог заснуть за рулем.
Перед этим сообщалось, что работников ФСБ в Дагестане обстрелял наркодилер.
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Ранее была информация, что на юго-востоке Турции в результате крупной аварии с участием автобуса пострадали 30 человек. Еще 11 погибли. Губернатор Мефтун Даллы говорил, что водитель мог заснуть за рулем.
Перед этим сообщалось, что работников ФСБ в Дагестане обстрелял наркодилер.
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Никита Кротов