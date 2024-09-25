В Калужской области ДТП, погиб младенец

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В страшном ДТП, произошедшем в Людиново, погиб двухмесячный ребенок, еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила прокуратура региона.
По данным ведомства, авария произошла около 20:00 в районе дома №7 по улице Герцена. Водитель автомобиля Lada Priora не уступил дорогу микроавтобусу на перекрестке с улицей Трудовые резервы. В результате столкновения машину отбросило на тротуар, где находились пешеходы.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело, прокуратура контролирует ход расследования.
Ранее сообщалось, что в Москве подростки, катаясь вчетвером на одном электросамокате, сбили восьмилетнюю девочку в парке. Они сразу скрылись с места происшествия, бросив средство передвижения там же. Малышка получила травмы ноги.
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«На месте ДТП от полученных травм погиб двухмесячный ребенок. Четверо пострадавших доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении прокуратуры.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело, прокуратура контролирует ход расследования.
Ранее сообщалось, что в Москве подростки, катаясь вчетвером на одном электросамокате, сбили восьмилетнюю девочку в парке. Они сразу скрылись с места происшествия, бросив средство передвижения там же. Малышка получила травмы ноги.
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Елена Перлова