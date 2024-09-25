В Калужской области ДТП, погиб младенец

«Возгорание на площади 0,01 га заметил наземный патруль Ногинского филиала Мособллеса. В тушение было задействовано девять лесных пожарных и пять единиц техники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар был низовым и из-за действий человека. В настоящее время ведётся работа по установлению виновного в поджоге.В Комлесхозе региона напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, предусмотрены крупные штрафы. Для физлица штраф составит до 60 тысяч рублей, для должностного лица — до 110 тысяч рублей, для юрлица — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.В Минздраве оценили вероятность отравления дихлофосом семьи под КрасноярскомСоздателя сериала «Чикатило» Андреасяна оштрафовали и лишили прав за пьяное вождениеВ Приморском крае застрелен убивший двух мужчин и 35 собак медведь