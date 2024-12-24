Нарколог рассказал, как избежать похмелья после Нового года

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Для того, чтобы избежать похмелья после Нового года, следует отказаться от смешивания различных видов алкоголя, во время застолья больше есть жирную и белковую пищу, пить воду после каждого приема спиртного. Об этом рассказал врач-психиатр, нарколог Астемир Темиржанов. По его словам, также важен активный отдых и прогулки на свежем воздухе, которые разгонят кровь и ускорят обмен веществ.
«Я категорически против любых экспериментов со сменой крепости напитков. Оптимальный вариант – выбрать один качественный напиток и употреблять его в умеренных количествах, сочетая с горячей жирной пищей. Это наиболее безопасный подход, если полный отказ от алкоголя невозможен», — поделился врач в беседе с «Петербургским дневником».В то же время эксперт по деловой этике и этикету Альбина Холгова в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала, как правильно себя вести на новогоднем корпоративе. Важно нарядиться в праздничную одежду, так как приходить в повседневной — дурной тон. Тем, кто сомневается в своем поведении «под градусом», она советует отказаться от алкоголя вовсе.
«Однако ни в коем случае нельзя говорить коллегам, что вы не пьете. Если ваш бокал наполнили, то нужно поблагодарить, поднять его во время тоста и поставить на место», — отметила Холгова.Читайте также:
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