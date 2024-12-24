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Нарколог рассказал, как избежать похмелья после Нового года

Нарколог Темиржанов: во избежание похмелья нужно не смешивать алкоголь
Фото: iStock/cagkansayin

Фото: iStock/cagkansayin

Для того, чтобы избежать похмелья после Нового года, следует отказаться от смешивания различных видов алкоголя, во время застолья больше есть жирную и белковую пищу, пить воду после каждого приема спиртного. Об этом рассказал врач-психиатр, нарколог Астемир Темиржанов. По его словам, также важен активный отдых и прогулки на свежем воздухе, которые разгонят кровь и ускорят обмен веществ.
«Я категорически против любых экспериментов со сменой крепости напитков. Оптимальный вариант – выбрать один качественный напиток и употреблять его в умеренных количествах, сочетая с горячей жирной пищей. Это наиболее безопасный подход, если полный отказ от алкоголя невозможен», — поделился врач в беседе с «Петербургским дневником».
В то же время эксперт по деловой этике и этикету Альбина Холгова в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала, как правильно себя вести на новогоднем корпоративе. Важно нарядиться в праздничную одежду, так как приходить в повседневной — дурной тон. Тем, кто сомневается в своем поведении «под градусом», она советует отказаться от алкоголя вовсе.


«Однако ни в коем случае нельзя говорить коллегам, что вы не пьете. Если ваш бокал наполнили, то нужно поблагодарить, поднять его во время тоста и поставить на место», — отметила Холгова.
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#ночь
#врач
#нарколог
Сотрудникам областного онкодиспансера вручили грамоты Московской областной Думы
24 декабря 2024, 15:09

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Сотрудники Московского областного онкологического диспансера получили награды от Московской областной думы. Их вручил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Кроме того, работники медицинского учреждения были отмечены грамотами городского округа Балашиха за высокий профессионализм и усердие в работе, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Ведущий юрисконсульт областного онкодиспансера Марина Блинова отметила, что юридический отдел отвечает за представление интересов организации во всех аспектах взаимодействия с внешним миром, начиная с государственных учреждений и заканчивая частными лицами. Таким образом, эта награда служит мощным стимулом для достижения новых успехов.

«Без качественной юридической поддержки невозможно обеспечить стабильное функционирование медучреждения в современных условиях постоянных изменений законодательства и повышенных требований к качеству медицинской помощи. Поэтому такая награда дает большой стимул достигать новых высот», — сказала Блинова.

Игорь Брынцалов (фото: Министерство здравоохранения Московской области)

Московский областной онкологический диспансер — это медицинское учреждение третьего уровня, которое специализируется на оказании помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Оно расположено в Московской области и предлагает комплексные услуги для пациентов со злокачественными новообразованиями.

В диспансере проводятся хирургические операции, химиотерапия, лучевая терапия и паллиативный уход. Он оснащён современным медицинским оборудованием. Кроме того, в нём применяются передовые методики в обнаружении и терапии рака. Благодаря этому обеспечивается высококачественное обслуживание на высшем уровне.

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#подмосковье
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#минздрав мо
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Колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял более 230 тыс. звонков
24 декабря 2024, 14:32

Фото: istockphoto.com/Paul Bradbury

Свыше 230 тысяч звонков принял с начала года колл-центр «Стань мамой в Подмосковье», где можно получить информацию о родильных домах в регионе, узнать о центрах грудного вскармливания и о многом другом, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Для удобства будущих мам вся информация о системе родовспоможения в Московской области собрана на портале «Стань мамой в Подмосковье». Если женщина хочет уточнить какие-то вопросы, она всегда может обратиться в наш колл-центр. Всего с начала года там приняли более 230 тыс. звонков, что на 2 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал глава областного Минздрава Максим Забелин.
Он добавил, что из более чем 230 тысяч звонков около 19,2 тыс. поступило из других регионов.

Телефон колл-центра «Стань мамой в Подмосковье»: 7 (800) 550-30-03, звонок бесплатный. Колл-центр работает ежедневно с 8 утра до 20:00.

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#минздрав мо
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В Солнечногорске нейрохирурги спасли мужчину, которого забодал бык
24 декабря 2024, 14:27

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Солнечногорской больницы спасли мужчину, на которого напал бык. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 46-летний пациент с множественными травмами. Как оказалось, он был скотником, и животное напало на него во время работы. Диагностика выявила у пострадавшего размозжение почки и осложнённую травму шейного отдела позвоночника, в результате которой появились двигательные нарушения в конечностях.
«После стабилизации состояния в реанимации мы провели многокомпонентную операцию. Две бригады хирургов устранили повреждения в разных зонах: уролог – в почке, нейрохирурги – в шейном отделе. Они освободили спинной мозг от сдавления, восстановили ось позвоночника и зафиксировали в правильном положении», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением больницы Роман Михайлов.
При этом, по его словам, применяли высокотехнологичное оборудование. Через пять часов операция успешно завершилась. У пациента прошли неврологические нарушения, восстановились движения в конечностях.

Теперь пациенту предстоит курс реабилитации. Сейчас он выписан на амбулаторное лечение и вернулся в обычной жизни.

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Скрининг в подмосковных центрах амбулаторной онкопомощи прошли 8 тыс. человек
#минздрав мо
#здравоохранение
#здоровье
#подмосковье
#московская область
#врачи
#солнечногорск
#операция
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В Люберцах врачи спасли пациентку с 25-сантиметровой грыжей кишечника
24 декабря 2024, 13:29

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Люберецкую больницу поступила 88-летняя женщина с жалобами на острую боль в животе. После обследования у неё обнаружили перитонит, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Причиной этого стало наличие гигантской грыжи размером 25×25 сантиметров, которую можно было увидеть невооружённым глазом на животе пациентки. На протяжении нескольких лет женщина замечала деформацию живота из-за выпячивания грыжи, но не обращалась к врачу.

«Мы провели ультразвуковое и рентген-исследование: красный болезненный грыжевой мешок оказался многокамерным из нескольких ячеек, но самое страшное, что он повредил тонкий кишечник. Операция была двухэтапной. На первом этапе вмешательства мы удалили грыжу и почерневшие петли кишечника», рассказал заведующий отделением хирургии Олег Голяков.
Кроме того, врач добавил, что из-за перитонита восстановление целостности кишечника было невозможно сразу, поэтому временно была установлена лапаростома. После операции пациентка находилась в реанимации в течение суток, где ей проводили противовоспалительную и антибактериальную терапию.

Позже был проведен второй этап операции, в ходе которого санировали брюшную полость и восстановили целостность тонкого кишечника. Операция прошла успешно, и на вторые сутки после вмешательства пациентка начала питаться самостоятельно.

На данный момент женщина закончила лечиться в стационаре и выписана домой на амбулаторное лечение.

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#подмосковье
#люберцы
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Вертолёты санавиации с начала года совершили в Подмосковье 745 вылетов
24 декабря 2024, 12:30

Фото: istockphoto.com/Sachkv

Число вылетов вертолётов санитарной авиации в Московской области в этом году увеличилось и достигло 745, транспортировка по воздуху помогает оказать своевременную помощь плацентам в самых экстренных случаях, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Всего с начала этого года в Подмосковье было совершено 745 медицинских вылетов, что на 79 больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году на дежурство заступил третий вертолет санитарной авиации. Он используется для транспортировки маленьких пациентов в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, где круглосуточно принимают детей для оказания экстренной медицинской помощи», — сказал глава областного Минздрава Максим Забелин.
В министерстве добавили, что в авиамедицинских бригадах работают анестезиологи-реаниматологи, а также фельдшеры территориального центра медицины катастроф.

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#минздрав мо
#авиация
#вертолёты
#медицина
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Mash: 50 онкобольных примут участие в клинических испытаниях вакцины от рака
24 декабря 2024, 09:59

Фото: istockphoto/semakokal

В России пройдёт первая фаза клинических испытаний вакцины от рака. В ней примут участие 50 пациентов с онкологическими заболеваниями.
Приём заявок на участие в испытаниях закрыт, сообщает телеграм-канал Mash. Принять участие в тестировании вакцины изъявили желание более шести тысяч человек.

Как сообщили в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена, комиссия уже начала отбор участников. Предпочтение будет отдано окобольным, которые уже прошли определённое лечение — химиолучевую и прочие терапии, а также хирургическое вмешательство.

Фото: istockphoto/Alernon77

Первая стадия программы испытаний продлится до конца 2025 года. Всё это время участники будут находиться под постоянным контролем медиков. Это необходимо для проверки препарата на безопасность и подбора правильной дозировки. На вторую фазу планируется пригласить больше людей. Предполагается, что на заключительной стадии препарат будут сочетать с другими методами лечения.

Медики предупреждают: в ближайшее время появления волшебной таблетки ожидать не стоит. На полный курс тестов вакцины потребуется около девяти лет.

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Психолог рассказала, как качественно отдохнуть на новогодних каникулах
Психолог Дугенцова: для качественного отдыха в Новый год нужно забыть о гаджетах
23 декабря 2024, 20:08

Фото: iStock/Solovyova

Для качественного отдыха на новогодних каникулах нужно забыть о гаджетах, отказаться от встреч с людьми, которые вытягивают энергию, и заранее строить планы на праздники, чтобы не провести их дома. Об этом заявила психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, чтобы восполнить внутренние сил во время праздников, нужно отдавать предпочтение активному отдыху.
«А что портит отдых, и чего следует избегать? Как я уже сказала, это гаджеты любого типа, любые дисплеи. Также это люди, которые, скажем так, высасывают из вас энергию, тратят ваши ресурсы и с которыми вы, возможно, часто ссоритесь и пребываете в негативной атмосфере. Вот это вам совершенно не нужно для того, чтобы качественно отдохнуть», — рассказала психолог в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время эксперт сервиса Grow Food Ксения Забатурина поделилась советами о питании, как уберечь здоровье в новогодние праздники. В разговоре с «Газетой.Ru» она отметила, что не следует голодать в ожидании курантов, так как это приведет к перееданию. Также желательно отказаться от майонеза, заменив его более легкими альтернативами, и пить стакан воды после каждого бокала с алкоголем.
«Продумайте физическую активность еще до праздников — это поможет быстрее справиться с последствиями застолья. Посетите катки под открытым небом, горнолыжные станции или отправьтесь на прогулку по украшенным новогодним паркам», — добавила Забатурина.
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#здоровье
#ночь
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Врач объяснила, как выбрать безопасный алкоголь
Врач Майорова: красное вино является наиболее безопасным алкогольным напитком
23 декабря 2024, 18:16

Фото: iStock/Yana Tikhonova

При выборе безопасного алкоголя для новогодних праздников следует отдавать предпочтение вину либо качественным дистиллятам без добавок, а также напиткам от проверенных брендов. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Ольга Майорова. По ее словам, наиболее безопасным алкогольным напитком является красное вино.
«Лучше выбирать напитки с минимальным количеством добавок, стабилизаторов и искусственных ароматизаторов. <…> Отдавайте предпочтение известным и проверенным брендам. Они обычно больше заботятся о своей репутации и контролируют качество продукции. Также обратите внимание на срок годности. Убедитесь, что срок годности продукта не истек или близок к окончанию. И убедитесь, что упаковка не повреждена», — поделилась специалист в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время важно следить за качеством и других традиционно новогодних продуктов. К примеру, в Кузбассе, как сообщает «Сiбдепо», с полок магазинов начали массово изымать смертельно опасные шпроты, из-за которых несколько человек получили тяжело отравление. Кемеровский Роспотребнадзор призвал жителей проверить свои холодильники.
«Обращаемся ко всем жителям Кузбасса, если вы обнаружили на прилавке или уже приобрели шпроты такой марки, то обязательно проверьте дату производства. Если продукт изготовлен 13.09.2024, то ни в коем случае не употребляйте данный продукт», — отметили в региональном надзорном органе.
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#напитки
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Скрининг в подмосковных центрах амбулаторной онкопомощи прошли 8 тыс. человек
23 декабря 2024, 16:40

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 720 жителей Московской области в минувшую субботу прошли скрининги в центрах амбулаторной онкологической помощи региона. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава Московской области.

Стать участниками Дня открытых дверей в центрах могли жители Подмосковья старше 18 лет. Женщинам предлагали пройти цитологическое исследование шейки матки, маммографию или УЗИ молочных желёз, мужчинам – ПСА-тест на рак простаты. Помимо этого, для всех желающих были доступны диагностика новообразований кожи, КТ- или рентген-исследование.
«Дни открытых дверей в центрах амбулаторной онкопомощи проводят каждую последнюю субботу месяца. Мы видим положительный отклик жителей на эту акцию и продолжим проводить её в следующем году. Только за прошедшую субботу онкоскрининг прошли порядка 720 человек. У 54 заподозрили патологии и направили на углублённое обследование», – рассказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Он добавил, что всего в этом году в Днях открытых дверей участвовали почти 8 тыс. человек

Подробную информацию о работе онкологической службы в Подмосковье можно найти по ссылке.

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#максим забелин
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#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#онкология
#проверка
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