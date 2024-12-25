В парках Московской области 28 и 29 декабря пройдёт мероприятие «Новый год под шубой»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
28 и 29 декабря в более чем 75 парках Московской области пройдёт общеобластное мероприятие «Новый год под шубой». По информации Министерства культуры и туризма региона, гостей ожидают хороводы вокруг ёлки, дегустация мандаринов, творческие мастер-классы и другие развлечения.
Парк «Дулёвский» в Орехово-Зуевском городском округе подготовил для детей анимационную программу с участием сказочных персонажей и мастер-класс по созданию новогодних открыток. 29 декабря в амфитеатре пройдёт театрализованное представление «Домовёнок Кузя», а на главной площади гости смогут нарисовать на снегу «Зимние Агашки».
В парке «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском городском округе 28 декабря всех желающих приглашают на развлекательную программу с Дедом Морозом и хороводы вокруг ёлки. 29 декабря дети могут посетить мастерскую Деда Мороза.
В Городском парке Каширы 28 декабря установят познавательный стенд «История Нового года». Для маленьких посетителей организуют игровую программу и мастер-класс. 29 декабря все желающие смогут поучаствовать в конкурсе ёлок. Праздничное настроение создаст концертная программа «К нам спешит, к нам идёт».
В Центральном парке города Лобня 29 декабря пройдёт танцевальный флешмоб, хороводы вокруг ёлки и викторина «Причём тут Новый год?». В конце мероприятия гости смогут сфотографироваться с Дедом Морозом, Снегурочкой и ростовыми куклами.
В Щёлковском парке культуры и отдыха 28 декабря выступит Московский областной ансамбль «Разгуляй». 29 декабря состоится познавательная викторина «О Новом годе и Деде Морозе», а также пройдёт акция «Посетитель года».
Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).
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В парке «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском городском округе 28 декабря всех желающих приглашают на развлекательную программу с Дедом Морозом и хороводы вокруг ёлки. 29 декабря дети могут посетить мастерскую Деда Мороза.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
В Городском парке Каширы 28 декабря установят познавательный стенд «История Нового года». Для маленьких посетителей организуют игровую программу и мастер-класс. 29 декабря все желающие смогут поучаствовать в конкурсе ёлок. Праздничное настроение создаст концертная программа «К нам спешит, к нам идёт».
В Центральном парке города Лобня 29 декабря пройдёт танцевальный флешмоб, хороводы вокруг ёлки и викторина «Причём тут Новый год?». В конце мероприятия гости смогут сфотографироваться с Дедом Морозом, Снегурочкой и ростовыми куклами.
В Щёлковском парке культуры и отдыха 28 декабря выступит Московский областной ансамбль «Разгуляй». 29 декабря состоится познавательная викторина «О Новом годе и Деде Морозе», а также пройдёт акция «Посетитель года».
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).
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Дайана Хусинова