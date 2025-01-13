Юрист объяснил законопроект об уточнении понятия отпуска

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Внесенный на рассмотрение в Госдуму законопроект об уточнении понятия отпуска должен устранить правовые противоречия, вызванные тем, что любой отпуск по ТК РФ называется «отдыхом». Об этом заявил гендиректор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс. По его мнению, таким образом учебные отпуска и декреты по беременности и родам останутся в кодексе, но не будут считаться отдыхом.
«На первый взгляд это кажется логичным: человек временно не исполняет трудовые обязанности, значит, отдыхает. Однако такая «универсальность» создает правовые коллизии, влияющие на стаж, выплаты и использование различных социальных программ», — пояснил юрист в беседе с Общественной Службой Новостей.Адамс также рассказал о том, какие изменения ждут россиян в сфере здравоохранения в 2025 году. В разговоре с RT он перечислил внедрение новых препаратов для онкобольных пациентов, увеличение финансирования на лечение гепатита С и на процедуры экстракорпорального оплодотворения для семей с бесплодием.
«Одним из ключевых нововведений станет улучшение лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Теперь процедуры — стентирование коронарных артерий, установка современных кардиостимуляторов, операции на брахиоцефальных артериях и методы лечения аритмии — будут финансироваться по чётко прописанным тарифам», — подчеркнул эксперт.Читайте также:
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