«Нельзя даже родным»: юрист предупредил об опасности голосовых сообщений

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Отправка голосовых сообщений даже родным и близким опасна из-за риска утечки данных, на основе которых мошенники могут создать дипфейк голоса. Об этом предупредил гендиректор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс в разговоре с NEWS.ru. По его словам, лучше удалять голосовые сообщения спустя некоторое время после их отправки.
«Каждое голосовое сообщение — это цифровой след, который злоумышленники могут использовать против вас. Получив доступ к аккаунту, мошенники находят голосовые сообщения и с помощью нейросетей подделывают ваш голос. Затем они рассылают фейковые сообщения с просьбами о деньгах или другими манипулятивными запросами», — пояснил юрист.Адамс также призвал лучше защищать свои аккаунты в социальных сетях, используя двухфакторную аутентификацию. Вместе с тем, подчеркнул он, важно всегда перепроверять с помощью звонка сообщения от друзей с просьбой о помощи или переводе денег.
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