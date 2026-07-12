В Госдуме назвали коммунальные услуги, за которые можно не платить летом
Летом необходимо платить далеко не за все коммунальные услуги. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон, передает РИА Новости.
Вольфсон отметил, что если в регионе плата за отопление начисляется только в отопительный сезон, то с мая по сентябрь платить не нужно. Однако в некоторых субъектах плата делится равными частями на весь год, подчеркнул депутат.
Еще одной статьей экономии, по его мнению, является горячая вода в период ежегодного летнего отключения. Ее могут отключать максимум на две недели. Если у жильца нет счетчика, управляющая компания обязана пересчитать оплату за это время. При наличии счетчика рекомендуется перекрыть вентиль горячей воды, иначе из крана будет идти холодная вода, которая будет учитываться по более высокому тарифу для горячей воды, добавил Вольфсон.
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