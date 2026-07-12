В Госдуме назвали коммунальные услуги, за которые можно не платить летом

12 июля 2026, 13:59

Вольфсон: летом у россиян есть законные основания снизить расходы на ЖКХ

Фото: iStock/Kiwis

Летом необходимо платить далеко не за все коммунальные услуги. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон, передает РИА Новости.