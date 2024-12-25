Юрист раскрыл неожиданное последствие обязательной 13-й зарплаты

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Введение обязательной 13-й зарплаты в России увеличит финансовую нагрузку на работодателей, а для малого бизнеса может грозить разорением. Об этом заявил гендиректор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. По его словам, сейчас новогодняя премия — это право, а не обязанность.
«В условиях рыночной экономики, где компании самостоятельно регулируют свои финансовые обязательства, законодательное навязывание такой нормы может восприниматься как избыточное вмешательство в хозяйственную деятельность», — подчеркнул специалист в беседе с RT.В то же время, с другой стороны, согласно опросу Консоль.Про, почти половина россиян вынуждена брать дополнительные задачи перед новогодними праздниками, чтобы заработать больше денег перед каникулами. Как пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с исследованием, также 50% респондентов заявили о возросших тратах к Новому году в сравнении с 2023 годом.
«На вопрос о новогодних подработках треть россиян (32%) отмечают, что выполняют сверхурочные задачи в своих компаниях <…>. Более трети респондентов (35%) помимо основной работы в конце года выполняют задачи на фрилансе, чтобы заработать больше», — говорится в материале.Читайте также:
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