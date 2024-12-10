Зарплаты курьеров взлетят до 300 тысяч рублей к ​новогодним праздникам

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К Новому году зарплата курьеров в Москве может достигнуть 300 тысяч рублей.
По данным «Коммерсанта», в столице наблюдается острая нехватка кадров в сфере доставки, что приводит к резкому росту предложений по оплате. На платформе HeadHunter сервисы доставки разместили около 15 тысяч вакансий, пытаясь привлечь сотрудников.
Наиболее высокие зарплаты предлагаются курьерам с водительскими правами — их доход может вырасти до 400 тысяч рублей.
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Наиболее высокие зарплаты предлагаются курьерам с водительскими правами — их доход может вырасти до 400 тысяч рублей.
«В ближайшие три недели будет острый дефицит кадров. Условно «Яндекс», Ozon, «Самокат» довольно сильно выгребают рынок. И из-за этого он как раз и растет», — пояснил глава департамента логистических продуктов компании СДЭК Николай Пахомов.Ранее сообщалось, что зарплаты курьеров растут быстрее, чем зарплаты программистов. Причины и детали стремительного роста зарплат в сфере доставок России читайте в материале «Радио 1».
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Мария Моисеева