Юрист раскрыл неожиданное последствие закона о самозапрете кредитов

После введения меры, открывающей возможность оформлять самозапрет на кредиты, мошенники смогли легче вычислять людей, которые более подвержены риску, что их могут обмануть. Об этом заявил юрист Дмтрий Кваша. По его словам, аферисты уже начали придумывать новые скрипты общения под такие категории граждан.