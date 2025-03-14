Юрист раскрыл неожиданное последствие закона о самозапрете кредитов

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После введения меры, открывающей возможность оформлять самозапрет на кредиты, мошенники смогли легче вычислять людей, которые более подвержены риску, что их могут обмануть. Об этом заявил юрист Дмтрий Кваша. По его словам, аферисты уже начали придумывать новые скрипты общения под такие категории граждан.
«Сказать, что введение самозапрета повлияло на рост числа мошенников, нельзя. Просто они обнаружили для себя еще одну ветку в своем направлении деятельности, с помощью которой могут воздействовать на психику человека, подстраиваться под его страхи, риски, боязни», — поделился эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».Также стало известно, что российские банки в 2025 году вернут своим клиентам на 50% больше денег, похищенных мошенниками, чем было в прошлом году. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на «Газету.Ru». Предполагается, что сумма возврата столь существенно вырастет из-за роста всего сегмента мошенничества и из-за более эффективной борьбы с нелегальными схемами вывода денег.
«К факторам увеличения возвратов относятся новые меры против так называемых «дропов» (посредников, обналичивающих похищенные деньги) и введение дополнительных ограничений на подозрительные транзакции. Также ожидается развитие механизмов заморозки сомнительных операций», — пишет издание.Читайте также:
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