Более 300 тысяч жителей Подмосковья подали заявления на самозапрет на кредиты

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Свыше 307 тысяч заявлений на самозапрет на кредиты и займы подали жители Московской области с 1 марта — момента появления этой возможности, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Самозапрет на кредиты и займы оформляется через портал «Госуслуги». Воспользоваться этой опцией могут все граждане России, у которых есть подтверждённая учётная запись в ЕСИА. У пользователя есть возможность выбрать полный или частичный запрет на кредиты: например, модно запретить только микрозаймы и дистанционное оформление договоров. При этом 90% заявителей выбрали полный запрет», — говорится в сообщении.Самозапрет не касается ипотечного и автокредитования, а также кредитов на образование. Для снятия самозапрета потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись.
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Лев Каштанов