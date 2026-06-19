В Подмосковье назвали пятёрку крупнейших случаев мошенничества в мае
Мошенники продолжают воплощать в Подмосковье схемы, в которых представляются правоохранителями и сотрудниками финансовых учреждений. О самых крупных случаях, зафиксированных в мае, рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области. Суммарно аферисты похитили у граждан более 170 миллионов рублей.
Под предлогом защиты сбережений, предотвращения незаконных операций или проверки банковских счетов аферисты убеждают передавать крупные суммы наличных неизвестным.
Так, сын руководителя из Клина отдал мошенникам 75 миллионов рублей. Неизвестные связались с несовершеннолетним сыном гендиректора местной компании и, назвавшись сотрудниками госструктур, убедили его передать крупную сумму денег.
Красногорский пенсионер лишился 33 545 900 рублей. Несколько месяцев звонили неизвестные под видом сотрудников ФСБ и Центробанка. Под предлогом защиты сбережений злоумышленники убедили мужчину передать им накопления.
Ещё одна жительница Красногорска передала преступникам 24 961 830 рублей. Женщине поступали звонки в мессенджер от лиц, выдававших себя за сотрудников ФСБ. В итоге она передала крупную сумму неизвестным в Москве и Красногорске.
Пенсионер из Мытищ лишился 19 031 789 рублей. Неизвестные долгое звонили мужчине в мессенджерах и также выдавали себя за сотрудников ФСБ и ЦБ. Они убедили его передать им сбережения, утверждая, что это нужно для их защиты.
Продавец магазина детских товаров в Дмитрове отдала злоумышленникам 18 318 000 рублей. Целый месяц женщине звонили неизвестные и представлялись сотрудниками Центрального Банка. Воспользовавшись доверчивостью гражданки, злоумышленники заставили её перевести все деньги на «специальный счёт», якобы чтобы защитить эти средства от жуликов.
Как отметили в ГУРБ, подобные случаи показывают, что жертвой мошенников может стать каждый, вне зависимости от возраста, профессии или социального положения.
Важно помнить, что представители госорганов и банков никогда не требуют передавать наличные деньги курьерам или переводить деньги на некие «безопасные счета». Во время таких звонков нужно немедленно прекратить разговор и обратиться в полицию.
Читайте также: