В Подмосковье назвали пятёрку крупнейших случаев мошенничества в мае

19 июня 2026, 18:44

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Мошенники продолжают воплощать в Подмосковье схемы, в которых представляются правоохранителями и сотрудниками финансовых учреждений. О самых крупных случаях, зафиксированных в мае, рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области. Суммарно аферисты похитили у граждан более 170 миллионов рублей.