Синоптик рассказала москвичам о погоде в ближайшую неделю
Ближайшие семь дней в Московском регионе будут идти дожди. Об этом заявила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Позднякова пояснила, что в выходные ожидаются кратковременные осадки разной силы, которые продлятся почти всю следующую неделю. По словам специалиста, они будут происходить по мере формирования кучевых облаков.
Интенсивность дождей может варьироваться от незначительной до умеренной, отметила она. Синоптик подчеркнула, что дожди в июле обычно имеют локальный характер.
Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова раскрыла, ждать ли россиянам прихода аномальной жары из Европы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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