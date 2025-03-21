Юрист раскрыл, возможно ли получать пенсию 100 тысяч рублей

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Для получения пенсии размером 100 тысяч рублей нужно заработать не менее 638,3 единиц пенсионного коэффициента, которого можно достичь за 64 года страхового стажа с доходом не менее 230 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.
«Единственно законодательно предусмотренным способом получить страховую пенсию в размере порядка 100 тыс. рублей ежемесячно в рамках действующей пенсионной системы Российской Федерации является формирование максимального количества ИПК — порядка 639 и более, что при текущих нормативных параметрах требует 64 лет официальной занятости с доходом не ниже установленного годового порога», — пояснил юрист в беседе с RT.В свою очередь экономист Елена Ведута заявила, что достичь такой пенсии невозможно. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт подчеркнула, что сколько не говори слово «халва», слаще она не станет.
«Единственный вариант — если буханка хлеба будет стоить 10 000 рублей. Но в реальности процесс идет в негативном направлении, и пока ничего не изменится», — считает Ведута.Читайте также:
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