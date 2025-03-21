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Юрист раскрыл, возможно ли получать пенсию 100 тысяч рублей

Юрист Русяев: для пенсии 100 тысяч рублей нужно не менее 638,3 коэффициента
Фото: istockphoto/Inside Creative House

Фото: istockphoto/Inside Creative House

Для получения пенсии размером 100 тысяч рублей нужно заработать не менее 638,3 единиц пенсионного коэффициента, которого можно достичь за 64 года страхового стажа с доходом не менее 230 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.
«Единственно законодательно предусмотренным способом получить страховую пенсию в размере порядка 100 тыс. рублей ежемесячно в рамках действующей пенсионной системы Российской Федерации является формирование максимального количества ИПК — порядка 639 и более, что при текущих нормативных параметрах требует 64 лет официальной занятости с доходом не ниже установленного годового порога», — пояснил юрист в беседе с RT.
В свою очередь экономист Елена Ведута заявила, что достичь такой пенсии невозможно. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт подчеркнула, что сколько не говори слово «халва», слаще она не станет.
«Единственный вариант — если буханка хлеба будет стоить 10 000 рублей. Но в реальности процесс идет в негативном направлении, и пока ничего не изменится», — считает Ведута.
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#депутат
#деньги
В Кузбассе за месяц появилось больше 2000 вакансий с зарплатой 200 тысяч рублей
21 марта 2025, 23:39

Фото: istockphoto/nirat

В Кузбассе за неполный месяц появилось больше 2000 вакансий с предлагаемой зарплатой более 200 тысяч рублей. К соответствующим выводам пришло исследование hh.ru. Чаще всего, как отмечается, такой доход обещают водителям, курьерам, машинистам и менеджерам.
«Заработок от 200 тысяч рублей, в основном, обещают своим сотрудникам компании нескольких отраслей: «Добывающая» (5%), «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (4%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД», «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (по 2%) и «Розничная торговля» (1%)», — пишет «Сiбдепо», ознакомившееся с результатами исследования.
Тем временем стало известно, какие вакансии наиболее популярны в Москве. Как сообщает АГН «Москва», среди мужчин самыми востребованными являются позиции менеджера по продажам, водителя грузового авто и руководители проектов в сфере IT.
«Среди женщин вакансия менеджера по продажам также занимает лидирующую позицию с предложением в размере 170 тыс. руб. в месяц. За ней следует бухгалтер с медианной зарплатой 110 тыс. руб. в месяц и менеджер по работе с клиентами с заработком 140 тыс. руб. в месяц», — отмечает агентство.
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«Новый рекорд»: синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные
Синоптик Позднякова: в выходные в Москве ожидается рекорд атмосферного давления
21 марта 2025, 23:34

Фото: iStock/yulenochekk

В предстоящие выходные в Москве ожидается рекордно высокое атмосферное давление, температура выше климатической нормы и ясная погода. Об этом сообщила метеоролог Татьяна Позднякова. По ее информации, давление достигнет 766 миллиметров ртутного столба, а прошлый рекорд этого дня принадлежал 1943 году.
«В субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью в субботу ожидается минус 1–3 градуса, а в воскресенье — минус 2–4. Дневная температура в субботу при северо-восточном ветре будет на отметке 4–6 градусов выше нуля. А в воскресенье потеплеет до плюс 6–8 градусов», — поделилась синоптик в беседе с «Вечерней Москвой».
Однако столь благоприятная погода ожидается далеко не по всей России. К примеру, в Кемеровской области в выходные ожидаются метели, гололедица, порывистый ветер и температура до -5 градусов, сообщает «Сiбдепо». Видимость временами может снижаться до 1000 метров.
«Не пренебрегайте предупреждениями о погодных явлениях! Проверяйте тягу в дымоходах перед использованием газа. Номер вызова экстренных оперативных служб — 112», — приводят в издании сообщение экстренных служб.
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Треть петербуржцев заявили о существенном подорожании такси за год
21 марта 2025, 23:32

Фото: istockphoto/Apriori1

Почти треть (27%) жителей Санкт-Петербурга заявили о существенном подорожании поездок на такси за последний год, еще 32% опрошенных отметили незначительный рост стоимости услуги. К соответствующим выводам пришел опрос Группы Ренессанс Страхование. Также отмечается, что более половины пользователей такси совершают минимум две поездки за месяц, чаще всего при плохой погоде.
«Половина активных пользователей такси в Санкт-Петербурге тратят на поездки до 5 тысяч рублей в месяц. Другая половина тратит больше: 26 % – от 5 до 10 тысяч рублей, 16 % – от 10 до 20 тысяч рублей и 9 % – более 20 тысяч рублей», — пишет «Петербургский дневник», ознакомившийся с итогами исследования.
В то же время стало известно, что с начала года средний чек россиян в кафе, ресторанах и точках фастфуда вырос до 1,3 тысячи рублей, на 13% за год. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные от «Чек Индекс». В ресторанах россияне в среднем тратили до 2,1 тысяч рублей, в кафе 781 рубль, в точках быстрого питания — 512 рублей.
«В первом квартале этого года сфера общепита оказалась в большой зависимости от погодного фактора. Более теплая, ясная, сухая зима способствовала смене покупательского интереса в сторону предпочтения открытых, уличных зон питания и быстрого перекуса во время прогулки», — приводят в издании сообщение экспертов ресурса.
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#цб
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«Это и есть процесс воспитания»: депутат предложил кастрировать мужчин из-за абортов
Депутат Вегнер призвал кастрировать мужчин в наказание за аборт женщины
21 марта 2025, 22:12

Фото: iStock/ Ake Ngiamsanguan

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер предложил кастрировать мужчин, из-за которых женщины делают аборты. Об этом он объявил в эфире телеканала ОТВ.
«Меня удивляет, мы обсуждаем женщину, она виновата: пошла, сделала аборт, а кто ее к этому подтолкнул? Где вторая сторона? Кто ответственен? Сильный мира сего ответственен за женщину» — обратил внимание депутат.

По словам Вячеслава Вегнера, нужно «вернуться» к тому, кто подтолкнул женщину к аборту, а затем отрезать ему половой орган.

Депутат уверен, что именно мужчина ответственен за решение дамы сделать аборт. Вегнер добавил, что молодой человек должен думать о последствиях. Ведь «когда он залезает на нее», то от этого появляются дети.

«Это и есть процесс воспитания, от которого мы ушли», — объяснил депутат.

Ранее сообщалось, что Минздрав России планирует обновить перечень медицинских показаний для абортов.

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#аборт
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Бывший басист «КиШ» Балунов* и режиссёр Вырыпаев* признаны иноагентами
21 марта 2025, 18:05

Александр Балунов* (фото: Telegram @balutelegram)

В пятницу, 21 марта, Минюст России дополнил реестр иностранных агентов. Обновлённый список представлен на сайте ведомства.
Реестр пополнился шестью новыми именами. В него вошли писатель Михаил Шишкин*, российский и польский режиссёр Иван Вырыпаев*, бывший бас-гитарист группы «Король и Шут» и сооснователь коллектива Александр Балунов*, получивший известность как Балу, стрит-арт художник Станислав Комиссаров*, более известный как Слава ПТРК, а также две журналистки из Абхазии – Низфу Аршбу* и Изиду Чаниа*.

Всем указанным гражданам вменяют распространение недостоверных сведений.

В частности, Иван Вырыпаев* публиковал фейковую информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти России, а также проводимой ими политики. Кроме того, Минюст указал, что режиссёр не поддержал СВО на Украине.

Писатель Михаил Шишкин* также выступил против проведения спецоперации и отождествлял Россию с террористической организацией.

Все указанные лица проживают за пределами России.

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*признаны Минюстом РФ иноагентами
**признан Минюстом РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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