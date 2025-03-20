Леонид Ярмольник пожаловался на размер своей пенсии

Леонид Ярмольник (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Леонид Ярмольник назвал размер своей пенсии «катастрофически маленьким». Его слова приводит «Абзац».
По мнению актера, нужно повышать выплаты российским пенсионерам, так как прожить на выплачиваемую государством сумму нереально. Ярмольник рассказал, что размер его пенсии составляет 22–23 тыс рублей.
Ранее Лолита пожаловалась на бедственное положение. Певица отказывается жить на мизерную пенсию в 27 тысяч рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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«Если бы не работал, как думаете, можно на такую пенсию жить?» — задался вопросом артист.
Ранее Лолита пожаловалась на бедственное положение. Певица отказывается жить на мизерную пенсию в 27 тысяч рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова