Юрист раскрыла безопасный способ давать деньги взаймы

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Не следует давать взаймы больше 10 тысяч рублей, не имея расписки. Об этом рассказала юрист Илона Гуськова. По ее словам, расписку не нужно заверять нотариально, но она должна включать в себя ФИО, паспортные данные, адреса проживания, сумму долга цифрами и прописью, а также дату возврата денег.
«В случае отказа от возврата вы можете написать претензию. Если сделка просрочена, направьте заемщику письменную претензию, где указаны сумма долга, штраф и пени. Срок ответа по закону составляет до 30 дней. При игнорировании претензии смело оформляйте исковое заявление через юристов», — поделилась эксперт в беседе с NEWS.ru.Гуськова добавила, что, если долг превышает 50 тысяч рублей, нужно обращаться в районный суд, если меньше — будет достаточно и мирового. Юрист подчеркнула, что кредитор без проблем выиграет суд, если имеет достаточно доказательств и они будут правильно оформлены.
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