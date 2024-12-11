Перед Новым годом выросла активность мошеннических сайтов по продаже авиабилетов

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Наиболее заметный рост мошеннической активности традиционно наблюдается перед праздниками, каникулами и во время крупных акций. В связи с близящимися новогодними праздниками стало возрастать количество поддельных сайтов по продаже авиабилетов. Как сообщил CEO BrandSecurity Руслан Кривулин, пользователям сети следует быть особенно внимательными и соблюдать правила цифровой безопасности.
«Особую осторожность стоит проявлять при получении предложений о скидках в соцсетях и мессенджерах от якобы сотрудников тревел-компаний. Надежные бренды публикуют информацию о таких акциях исключительно через свои официальные каналы и никогда не продают авиабилеты через личные сообщения», — рассказал эксперт в беседе с «Известиями».В то же время основным инструментом, которым пользуются мошенники, остаются мессенджеры, сообщил доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев. В разговоре с RT он подчеркнул, что лидером среди таких приложений по количеству телефонных звонков является Viber.
«Я, наверное, выделил бы Viber, потому что там огромное количество идет звонков. WhatsApp (продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России — прим.ред.) — в основном это фишинг. Также популярен Telegram, но там скорее похищение аккаунта и также вредоносные ссылки, которые присылаются. Поэтому, наверное, по градации я бы на первое место поставил Viber, потом Telegram и потом WhatsApp», — поделился юрист.Читайте также:
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