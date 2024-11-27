Юрист раскрыла, кого и как будут штрафовать за выгул собак без поводка

Необходимость ввести новые штрафы за нарушение содержания домашних животных назрела уже давно. Об этом заявила юрист Анна Черепанова. По ее словам, закон об ответственном обращении с питомцами, действовавший и ранее, не предусматривал никаких санкций за нарушения, теперь же нерадивым хозяевам придется платить штрафы до 3000 рублей, должностным лицам — до 15000 рублей, а юрлицам — до 30000 рублей.