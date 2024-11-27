Юрист раскрыла, кого и как будут штрафовать за выгул собак без поводка

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Необходимость ввести новые штрафы за нарушение содержания домашних животных назрела уже давно. Об этом заявила юрист Анна Черепанова. По ее словам, закон об ответственном обращении с питомцами, действовавший и ранее, не предусматривал никаких санкций за нарушения, теперь же нерадивым хозяевам придется платить штрафы до 3000 рублей, должностным лицам — до 15000 рублей, а юрлицам — до 30000 рублей.
«Правила касаются, например, выгула собак без поводка и намордника на детских и спортивных площадках. Однако владелец животного будет освобожден от ответственности, если нарушение было совершено не им, а тем, кто присматривает за собакой или другим животным. Также наказание не будет применяться в случае кражи питомца у его владельца», — пояснила эксперт в беседе с RuNews24.ru.Юрист подчеркнула, что новый закон может помочь снизить число нарушений среди хозяев домашних животных и стать действенной профилактической мерой.
Напомним, законопроект внесет коррективы в Кодекс об административных правонарушениях. За несоблюдение правил содержания домашних животных физическим лицам грозит предупреждение или штраф в размере от полутора до трех тысяч рублей, должностным лицам – от 5 до 15 тысяч рублей, а организациям – от 15 до 30 тысяч рублей.
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