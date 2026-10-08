Юрист рассказал, что нужно учитывать родителям при публикации фото детей

08 октября 2026, 17:53

Юрист Агеев: мнение ребенка о публикации фото учитывают с 10 лет

Фото: istockphoto / Jelena Danilovic

Российское законодательство обязывает родителей учитывать мнение ребенка при решении вопросов, которые затрагивают его личные интересы. Это правило действует после достижения несовершеннолетним десяти лет.