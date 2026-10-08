Юрист рассказал, что нужно учитывать родителям при публикации фото детей
Российское законодательство обязывает родителей учитывать мнение ребенка при решении вопросов, которые затрагивают его личные интересы. Это правило действует после достижения несовершеннолетним десяти лет.
Как рассказал argumenti.ru юрист Александр Агеев, родители и законные опекуны вправе принимать решения, касающиеся несовершеннолетнего, однако при достижении ребенком 10 лет должны учитывать его позицию. Специалист сослался на нормы Семейного кодекса Российской Федерации.
В том числе это касается публикации фотографий и видеозаписей. Перед размещением снимка ребенка в социальных сетях или передачей материалов третьим лицам родители должны узнать его мнение, если ему уже исполнилось 10 лет.
При этом требование закона не означает, что десятилетний ребенок должен самостоятельно давать отдельное согласие на каждое действие. Окончательное решение по-прежнему принимают родители или опекуны, которые несут ответственность за несовершеннолетнего.
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