Юрист рассказал, как правильно сдать квартиру в аренду без рисков
Правильно составленный договор защитит собственника от главных рисков при сдаче жилья в аренду. Об этом сообщил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский, передает RT.
Специалист указал, что владельцы часто сталкиваются с вопросами сохранности жилья и регулярности платежей. Чтобы избежать проблем в будущем, Хаминский рекомендовал составлять договор найма с подробным описанием квартиры, имущества, условий оплаты, обязанностей, сроков, порядка расторжения и передачи залога.
Эксперт подчеркнул важность детального описания всех нюансов в документе, включая возможность изменения арендной платы, порядок расчетов и распределение обязанностей по оплате коммунальных услуг. Также в договоре необходимо указать, кто будет проживать вместе с арендатором, возможность содержания домашних животных и порядок проведения текущего ремонта, отметил Хаминский.
Кроме того, юрист посоветовал оформить акт приема-передачи жилья в день выдачи ключей. С момента подписания этого документа арендатор будет нести ответственность за сохранность квартиры. По словам Хаминского, заключать договор аренды нужно на 11 месяцев, чтобы избежать его регистрации в Росреестре.
