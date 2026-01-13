Юрист рассказал, как правильно сдать квартиру в аренду без рисков

13 января 2026, 18:05

Юрист Хаминский: Правильный договор защитит от рисков при сдаче жилья в аренду

Фото: iStock/TannySolt

Правильно составленный договор защитит собственника от главных рисков при сдаче жилья в аренду. Об этом сообщил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский, передает RT.