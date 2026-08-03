Врач раскрыла, почему опасно есть арбуз с хлебом
Врач-диетолог Дарья Русакова предостерегла любителей необычных вкусовых сочетаний от популярного тренда — употребления арбуза вместе с хлебом. По словам специалиста, такой гастрономический эксперимент может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.
Как пояснила Русакова, этот дуэт содержит большое количество фруктозы и быстрых углеводов, что создает высокую нагрузку на организм, пишет «Абзац». В группе риска в первую очередь находятся люди с нарушениями углеводного обмена: у них данное блюдо с высоким гликемическим индексом способно спровоцировать резкий скачок уровня глюкозы в крови.
Кроме того, избыток клетчатки и простых сахаров нередко приводит к вздутию живота, повышенному газообразованию и процессам брожения в кишечнике. Для лиц, предрасположенных к заболеваниям поджелудочной железы, резкие колебания сахара также создают дополнительную нагрузку на этот орган.
Особую осторожность, подчеркнула диетолог, стоит проявить пациентам с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, а также тем, кто страдает болезнями ЖКТ, сердечно-сосудистой системы или почек. Им от подобных сочетаний лучше отказаться. Дополнительный риск несет и модный способ маринования арбуза в соевом соусе: из-за высокого содержания натрия такая закуска задерживает жидкость в организме, что крайне нежелательно для людей, склонных к отекам и гипертонии.
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