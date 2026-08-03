Врач раскрыла, почему опасно есть арбуз с хлебом

03 августа 2026, 11:10

Диетолог Русакова: арбуз с хлебом вызывает брожение в кишечнике

Фото: istockphoto/Koki Iino

Врач-диетолог Дарья Русакова предостерегла любителей необычных вкусовых сочетаний от популярного тренда — употребления арбуза вместе с хлебом. По словам специалиста, такой гастрономический эксперимент может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.