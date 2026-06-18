Мужчин предупредили о неочевидных симптомах рака простаты
Врач-радиолог, онколог Иржи Кубеш предупредил, что рак предстательной железы не имеет специфических симптомов. Об этом сообщает HuffPost.
Кубеш акцентировал внимание на том, что симптомы рака простаты сложно заметить, так как они похожи на обычные возрастные изменения. По словам специалиста, одним из первых признаков этого заболевания является нарушение мочеиспускания: могут возникнуть трудности в начале процесса, неожиданные и сильные позывы. Другие симптомы включают слабую струю мочи, сохраняющееся после опорожнения желание посетить туалет, а также появление крови в моче или эякуляте.
Врач подчеркнул, что аналогичные симптомы могут возникать и при менее серьёзных состояниях. Поэтому, чтобы вовремя обнаружить злокачественное образование, Кубеш рекомендовал регулярно проходить медицинские осмотры.
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