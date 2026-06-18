Мужчин предупредили о неочевидных симптомах рака простаты

18 июня 2026, 16:43

Онколог Кубеш: Симптомы рака простаты сложно отличить от возрастных изменений

Фото: iStock/Sergey Dogadin

Врач-радиолог, онколог Иржи Кубеш предупредил, что рак предстательной железы не имеет специфических симптомов. Об этом сообщает HuffPost.