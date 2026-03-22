Юрист рассказал, когда запрещено использовать шипованные шины
Шипованные шины запрещено использовать с начала лета. Об этом заявил РИА Новости опрошенный в качестве юриста-эксперта адвокат Дмитрий Рощин.
С 1 июня по 31 августа в России запрещено использовать шипованные шины. Это требование прописано в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» и постановлении правительства РФ, сообщил Рощин.
Кроме того, за использование шипованных шин в указанный период предусмотрена ответственность по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. В этом случае водителю может быть выписано предупреждение или наложен штраф в размере 500 рублей. Адвокат отметил, что если в результате ДТП будет установлено, что авария произошла из-за недостаточного сцепления с дорогой, водителя могут признать виновным.
