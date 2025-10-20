Прокурор Парижа Бекко озвучила две версии ограбления Лувра
Парижская прокуратура продолжает расследование дерзкого ограбления всемирно известного музея Лувр. Прокурор Лор Бекко в эфире телеканала BFMTV назвала две причины произошедшего.
По ее словам, в качестве одной из версий рассматривается заказное ограбление. Кроме того, налет мог быть связан с отмыванием денежных средств.
Прокурор обратила особое внимание на возросшие возможности организованной преступности. По её мнению, группировки располагают значительными ресурсами и могут использовать похищенные драгоценности для проведения финансовых операций по легализации незаконно полученных средств.
Правоохранительные органы держат под контролем все возможные каналы сбыта похищенных ювелирных изделий. Полиция и таможенные службы активно работают над отслеживанием любых попыток реализации украденного имущества.
