Врач рассказал, как снизить риск пищевых отравлений летом

19 июня 2026, 17:59

Термическая обработка продуктов помогает защититься от кишечных инфекций

Фото: Istock / Zinkevych

Летом значительно возрастает риск пищевых отравлений и кишечных инфекций. Об этом NEWS.ru рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, причиной многих заболеваний в тёплое время года становятся недостаточно обработанные продукты, в том числе ягоды, фрукты, грибы и мясо.