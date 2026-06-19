Врач рассказал, как снизить риск пищевых отравлений летом
Летом значительно возрастает риск пищевых отравлений и кишечных инфекций. Об этом NEWS.ru рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, причиной многих заболеваний в тёплое время года становятся недостаточно обработанные продукты, в том числе ягоды, фрукты, грибы и мясо.
Специалист отметил, что опасность представляют микроорганизмы, которые могут находиться на продуктах питания. Чтобы снизить риск заражения, необходимо тщательно мыть овощи и фрукты, а также подвергать продукты достаточной термической обработке перед употреблением.
Особую осторожность врач рекомендовал соблюдать во время отдыха на природе. По его словам, инфекция может попасть на готовую еду через руки, ножи или разделочные доски после контакта с сырым мясом. Поэтому для разных продуктов желательно использовать отдельные кухонные принадлежности.
Кроме того, специалист посоветовал не есть ягоды и фрукты сразу после покупки на рынке. Перед употреблением их необходимо тщательно промывать, поскольку неизвестно, в каких условиях они хранились и могли ли контактировать с грызунами или другими источниками инфекции.
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