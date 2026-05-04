Ковер с изображением трагедии 11 сентября вызвал возмущение в США

04 мая 2026, 05:28

Афганец продает в США ковры с изображением трагедии 11 сентября

Фото: iStock/e-crow

Выходец из Афганистана Масуд Азизи, проживающий в Санта‑Барбаре, начал продавать в своем магазине Tribal Rugs & Art ковры с изображением событий 11 сентября 2001 года в США, чем вызвал гнев местных жителей. Об этом пишет New York Post.





Изделие стоимостью 450 долларов появилось перед торговой точкой. Владелец лавки утверждает, что ковер привезли из Афганистана, а нанесенное на него изображение является всего лишь отражением исторического события. При этом Азизи называет дизайн изделия «отличным».



«Люди, которые создали ковер, и те, кто его покупает, — неуважительные идиоты. Для большинства из нас боль того дня не исчезла», — отреагировал комиссар пожарного департамента Нью-Йорка Том фон Эссен.