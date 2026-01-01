Достижения.рф

В России началось массовое внедрение цифрового рубля

Фото: Istock/ikolay Evsyukov

В России начали масштабно внедрять цифровой рубль в бюджетную систему и банковский сектор. Об этом сообщает издание «КП».



Соответствующие нормы закона уже вступили в силу. С 1 января 2026 года граждане и организации могут использовать цифровой рубль для платежей в бюджет и переводов средств федеральным учреждениям. С 1 июля 2027 года его функциональность расширят.

Крупнейшие банки и их крупные торговые клиенты должны будут обеспечить проведение операций с цифровой валютой для всех к 1 сентября 2026 года. Остальные универсальные банки и их значимые клиенты подключатся к системе с 1 сентября 2027 года.

Ольга Щелокова

