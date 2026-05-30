Стал известен средний возраст рождения первого ребёнка в России
Средний возраст рождения первого ребёнка у женщин в России достиг примерно 28 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
Она пояснила, что возраст материнства в стране сдвинулся в сторону более позднего. Для рождения нескольких детей и отсутствия осложнений первый ребёнок должен, желательно, появляться раньше 28 лет, но каждая женщина принимает решение о том, когда стать матерью, самостоятельно. Подходящее по ощущениям время — индивидуальный выбор каждого.
