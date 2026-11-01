Некоторых людей предупредили об опасности красной икры
Врач-терапевт, ассистент Департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Анна Фургал рассказала, кому не следует есть красную икру. Об этом пишет РИА Новости.
По ее словам, россияне, страдающие аллергией на рыбу, не должны употреблять этот деликатес. Специалист также предупредила, что людям с гипертонией и заболеваниями почек необходимо проявлять особую осторожность при его поедании из-за нагрузки на клубочковый аппарат. Кроме того, следует избегать продукт при панкреатите и обострении холецистита.
Фургал предложила альтернативу: вместо хлеба с маслом при употреблении красной икры можно использовать тарталетки со свежим огурцом. Согласно её мнению, калий и вода, содержащиеся в огурце, помогают почкам выводить излишки натрия, действуя как природный антагонист.
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