Некоторых людей предупредили об опасности красной икры

01 ноября 2026, 08:54

Врач Фургал: Красную икру нельзя есть людям с аллергией на рыбу и гипертоникам

Фото: iStock/Andrej Filonenko

Врач-терапевт, ассистент Департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Анна Фургал рассказала, кому не следует есть красную икру. Об этом пишет РИА Новости.