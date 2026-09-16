16 сентября 2026, 12:26

Фото: iStock/fizkes

Съемное жилье на фотографиях может выглядеть идеально, а после заселения обнаруживаются протекающий кран, продавленный диван и другие неприятные сюрпризы. Хуже того, под видом владельца может выступить мошенник, после чего настоящий собственник просто выселит жильцов. Как проверить квартиру, документы и самого арендодателя, чтобы не потерять деньги и не остаться без жилья — читайте в материале «Радио 1».





Содержание На что важно обратить внимание в объявлении Как осуществлять проверку документов Как проводить осмотр квартиры Почему важно фиксировать обнаруженные недостатки Какую проверку должен пройти собственник На что еще важно обратить внимание Как заключить договор найма

На что важно обратить внимание в объявлении

Фото: iStock/ AndreyPopov

Как осуществлять проверку документов

Фото: iStock/Berkut_34

Как проводить осмотр квартиры

Транспортные льготы для многодетных семей в Подмосковье 2026: как оформить и ездить на электричках, автобусах и метро бесплатно

Фото: iStock/fizkes

Почему важно фиксировать обнаруженные недостатки

Какую проверку должен пройти собственник

Из советских фабрик, магазинов и пионерлагерей — в арт-пространства: как преобразились старые места Подмосковья? Идеи для поездок

На что еще важно обратить внимание

Фото: iStock/ LENblR

Как заключить договор найма