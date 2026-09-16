Что проверить в съёмной квартире до заселения: полный список для будущего арендатора
Съемное жилье на фотографиях может выглядеть идеально, а после заселения обнаруживаются протекающий кран, продавленный диван и другие неприятные сюрпризы. Хуже того, под видом владельца может выступить мошенник, после чего настоящий собственник просто выселит жильцов. Как проверить квартиру, документы и самого арендодателя, чтобы не потерять деньги и не остаться без жилья — читайте в материале «Радио 1».
На что важно обратить внимание в объявлении
Поиск подходящего жилья начинается с объявлений. Важны район, стоимость, площадь и состояние квартиры, однако доверять всему, что написано в описании, не стоит. Особенно внимательно нужно относиться к вариантам без фотографий и к тем, где цена заметно ниже стоимости похожих квартир в том же районе.
Фотографии тоже могут оказаться чужими. Проверить это можно через поиск по картинкам в браузерах «Яндекс» или Google: загруженное изображение покажет, на каких других сайтах оно размещено.
Отдельная схема связана с информационными агентствами. Они предлагают дешевые варианты, но фактически не занимаются арендой, а продают сведения, которые доступны в открытом доступе. Характерный признак — вместо просмотра квартиры потенциального арендатора сначала приглашают в офис заключать договор.
Встречается и другой сценарий: человек представляется сотрудником известного агентства недвижимости либо родственником собственника и требует аванс или предоплату. Позже может выясниться, что жилье вообще не сдается или не существует.
Главное правило — не переводить деньги до подписания договора. Обманщики могут говорить, что желающих много и квартиру нужно срочно «забронировать», ссылаться на особые требования владельца или даже предлагать скидку, чтобы подтолкнуть к немедленному платежу.
Как осуществлять проверку документов
До заключения договора необходимо увидеть оригиналы документов на квартиру. Копии не подходят, поскольку их проще подделать; исключение составляют нотариально заверенные копии.
Право собственности подтверждает выписка из ЕГРН или свидетельство о государственной регистрации права собственности. В выписке можно увидеть собственников, их доли, а также возможные обременения, залог или арест недвижимости.
Важно проверить, совпадают ли данные собственника с паспортом человека, который сдает жилье. Также следует запросить правоустанавливающий документ: договор купли-продажи, договор долевого участия, дарение или документы о наследстве. Для сдачи квартиры такие документы необязательны, однако собственник, которому нечего скрывать, готов показать интересующие бумаги.
Если владельцев несколько, необходимо получить согласие всех сособственников. Договор могут подписать все собственники либо один из них при наличии доверенности остальных. Отдельно учитывается ситуация с супругами: если недвижимость приобретена в браке, оформлена на одного супруга и брачного договора нет, для сдачи требуется согласие второго.
Для подтверждения личности арендодателя нужен именно паспорт. Водительское удостоверение или военный билет не заменяют его, поскольку в документах на квартиру указываются паспортные данные. Паспорт следует проверить, в том числе по базам недействительных документов. Важно обратить внимание на водяные знаки, оттиски, шрифты, отсутствие исправлений и наклеек. Можно сопоставить серию документа с городом его выдачи. СНИЛС также стоит сверить с данными, указанными в выписке из ЕГРН.
Если квартиру показывает не сам собственник, а родственник, помощник или другой представитель, потребуется нотариальная доверенность либо посреднический договор. Нужно убедиться, что паспортные данные и адрес квартиры совпадают, доверенность актуальна, а представитель действительно имеет право заключать договор найма и принимать связанные с ним платежи.
Не исключен и вариант субаренды. Если жилье пытается пересдать квартиросъемщик, необходимо убедиться, что собственник разрешил такую сделку. При отсутствии его согласия сдавать квартиру другому человеку незаконно.
Как проводить осмотр квартиры
Квартиру стоит осматривать максимально внимательно, не ограничиваясь быстрым проходом по комнатам. Сначала сравните реальное состояние жилья с фотографиями в объявлении. Затем проверьте коммуникации, мебель, технику, окна, двери и сантехнику.
Краны, соединения труб, шланг стиральной машины и бачок унитаза должны работать исправно. Вода не должна протекать, быстро уходить в ванной и раковинах, а на стенах не должно быть следов сырости и плесени.
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Розетки удобно проверять с помощью зарядного устройства телефона. Заодно можно понять, сколько их в квартире и насколько удачно они расположены.
Окна и двери должны нормально открываться и закрываться, ручки и замки — держаться на месте. В старых домах стоит проверить деревянные рамы: щели и сквозняки зимой способны стать серьезной проблемой. Если квартира уже сдавалась, с владельцем можно обсудить замену дверных замков.
Мебель также требует проверки. Шкафы должны открываться без проблем, полки — не вываливаться, диван — раскладываться и оставаться пригодным для сна. Царапины, пятна, потертости, сколы и другие дефекты необходимо зафиксировать.
Бытовую технику лучше включить прямо во время просмотра. Проверить стоит холодильник, плиту, микроволновку, стиральную машину, кондиционер и другие приборы. Если что-то неисправно, заранее обсудите с владельцем ремонт, замену или возможность зачесть расходы на самостоятельную покупку в арендную плату.
Отдельно стоит проверить холодильник: важно, насколько хорошо он морозит и не слишком ли шумно работает. Для студий и небольших квартир это особенно актуально.
Почему важно фиксировать обнаруженные недостатки
Все обнаруженные недостатки желательно снять на фото или видео. Особенно тщательно нужно фиксировать состояние мебели, техники, окон, дверей, сантехники и отделки.
Затем дефекты следует перечислить в приложении к договору и прикрепить фотографии. Это необходимо, чтобы впоследствии собственник не заявил, что именно арендатор испортил диван, стены или другую мебель.
Состояние квартиры фиксируют в договоре найма либо в передаточном акте. Эти варианты юридически равнозначны.
Перед заселением также стоит проверить последние квитанции за коммунальные услуги и убедиться в отсутствии задолженности. Если долги есть, их погашение необходимо обсудить с собственником заранее.
Какую проверку должен пройти собственник
При аренде придется взаимодействовать с владельцем не один раз, поэтому важно заранее обсудить правила общения. Одни хозяева могут месяцами не появляться в квартире, другие считают необходимым проверять жильцов несколько раз в неделю.
Нужно спросить, как часто собственник планирует приходить, будет ли предупреждать о визите и сможет ли заходить в ваше отсутствие. Такие условия лучше прописать в договоре.
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На просмотре стоит обратить внимание и на манеру общения владельца. Если человек уже на первой встрече нарушает личные границы, хамит или постоянно пытается торопить с решением, в дальнейшем договориться может быть сложнее.
Полезно выяснить, впервые ли квартира сдается, кто жил в ней раньше и почему предыдущие арендаторы съехали. По ответам можно составить впечатление об отношении хозяина к жильцам.
Также стоит спросить, не собирается ли собственник продавать квартиру в ближайшее время, и проверить объявления самостоятельно. Не менее важно узнать, какие вещи останутся после заселения: захламленная кладовая, забитые полки или личные вещи владельца могут повлиять на комфорт проживания.
На что еще важно обратить внимание
Даже хорошая квартира не гарантирует спокойной жизни. Поэтому оценивать нужно не только помещение, но и дом.
По дороге на просмотр обратите внимание на магазины и аптеки поблизости, освещение улиц, чистоту двора, количество людей и парковочных мест. В подъезде стоит оценить порядок, освещение и общую обстановку.
О соседях можно расспросить жильцов дома. Они способны рассказать о шуме, конфликтах и других особенностях проживания.
Есть и простой способ проверить шумоизоляцию — приходить на просмотр вечером, когда большинство соседей уже вернулось домой. Можно попросить минуту тишины и прислушаться к звукам из соседних квартир.
Как заключить договор найма
После проверки квартиры и документов необходимо заключить письменный договор найма. В нем указываются адрес жилья, срок аренды, размер и порядок оплаты, права и обязанности сторон, коммунальные платежи, условия возврата залога и правила посещения квартиры собственником.
Размер залога является договорным условием. Обычно он составляет стоимость месячной аренды. Это не оплата последнего месяца, а гарантия для собственника: если с квартирой всё в порядке, залог возвращается полностью, а при наличии ущерба соответствующая сумма может быть удержана.
В договоре или приложении следует перечислить всю мебель и технику, указав их состояние и конкретные недостатки, а лучше — приложив фотографии.
Денежные расчеты тоже нужно фиксировать. При оплате наличными стоит брать расписку за каждый платеж. При онлайн-переводе подтверждением служит банковская операция.
Вносить деньги рекомендуется не более чем за месяц вперед. Требование заплатить сразу за несколько месяцев, особенно до подписания договора, должно насторожить.
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Особое внимание стоит уделить «красным флагам»: собственник не показывает документы, данные бумаг не совпадают с паспортом, владелец торопит с решением, отказывается заключать письменный договор, требует деньги до его подписания, не хочет фиксировать условия или предлагает подозрительно дешевую квартиру.
Перед выбором полезно изучить рынок и сравнить предложения в конкретном районе. Это позволит понять реальный уровень цен и заметить варианты, стоимость которых сильно отличается от аналогичных квартир.
Главное — не торопиться даже тогда, когда жилье кажется идеальным. Сначала осмотр, затем проверка документов и собственника, после этого письменный договор, фиксация состояния квартиры и только потом расчет.