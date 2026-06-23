Юрист рассказал, в какой форме наследникам передаются долги по займу
Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в разговоре RT сообщил, в какой форме наследникам передаются долги по займу.
Согласно статье 1175 Гражданского кодекса Российской Федерации, наследники, включая супругу, детей и родителей, обязаны выплачивать долги умершего, но только в пределах стоимости полученного ими наследства, пояснил эксперт. Таким образом, если жена умершего примет наследство, то она будет обязана погасить долг по займу, но только в рамках стоимости унаследованного имущества, подчеркнул специалист.
Если же наследственного имущества нет или жена откажется от наследства, то выплачивать долг не потребуется. При этом важно учитывать, что размер долга не приостанавливается: проценты и штрафы за просрочку продолжают начисляться, предупредил юрист.
Если сумма долга превышает стоимость имущества, наследник имеет право отказаться от наследства у нотариуса в течение шести месяцев, отметил Хаминский. В таком случае долги по займу не перейдут к наследникам. Отказ от наследства также возможен путём непринятия наследства, то есть если в течение шести месяцев не подать заявление о его принятии, подытожил он.
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