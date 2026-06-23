Юрист рассказал, в какой форме наследникам передаются долги по займу

23 июня 2026, 15:09

Юрист Хаминский: проценты по долгам умершего передаются наследникам

Фото: iStock/Thapana Onphalai

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в разговоре RT сообщил, в какой форме наследникам передаются долги по займу.