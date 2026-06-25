Юрист рассказал, за какую одежду россиян могут оштрафовать

25 июня 2026, 21:16

Юрист Аграновский: оштрафовать могут за одежду с непристойными надписями

Фото: istockphoto/ArtemSam

За появление в общественных местах в одежде с оскорбительными или непристойными надписями гражданам может грозить административная ответственность вплоть до ареста. Об этом заявил адвокат Дмитрий Аграновский.





В беседе с «Татар-информом» юрист уточнил, что такие действия квалифицируются по статье 20.1 КоАП РФ как мелкое хулиганство. По закону, под это понятие попадает нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к социуму.





«Сюда же относится появление в общественных местах в виде, оскорбляющем человеческое достоинство, например, в майках с заведомо неприличными надписями», — добавил Аграновский.