Юрист рассказал, за какую одежду россиян могут оштрафовать
Юрист Аграновский: оштрафовать могут за одежду с непристойными надписями
За появление в общественных местах в одежде с оскорбительными или непристойными надписями гражданам может грозить административная ответственность вплоть до ареста. Об этом заявил адвокат Дмитрий Аграновский.
В беседе с «Татар-информом» юрист уточнил, что такие действия квалифицируются по статье 20.1 КоАП РФ как мелкое хулиганство. По закону, под это понятие попадает нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к социуму.
«Сюда же относится появление в общественных местах в виде, оскорбляющем человеческое достоинство, например, в майках с заведомо неприличными надписями», — добавил Аграновский.Максимальное наказание по указанной статье для нарушителей составляет штраф в размере от 500 до 1000 рублей. В ряде случаев суд может заменить денежное взыскание административным арестом на срок до 15 суток.