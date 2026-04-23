Кардиолог назвал несколько причин холодных рук
Холодные руки — не всегда безобидная особенность. Об этом в беседе с aif.ru сообщил кандидат медицинских наук, врач-кардиолог из «Мединцентра» Егор Новиков.
Среди медицинских причин специалист определил шесть факторов. Нарушение сосудистого тонуса, известное как вегетососудистая дистония, проявляется «мраморной» кожей и повышенной потливостью ладоней. Железодефицитная анемия характеризуется бледностью, слабостью и ломкостью волос. Гипотиреоз замедляет обмен веществ, из-за чего человек может испытывать холод даже летом.
Болезнь Рейно вызывает спазм сосудов пальцев в ответ на холод или стресс, что приводит к их побледнению, посинению и покраснению, а также к онемению и боли. В список также входят низкое давление, курение и чрезмерное употребление кофеина.
Однако холодные руки могут быть и нормой, отметил Новиков. Это характерно для худых людей при температуре в помещении ниже 19 градусов, после стресса, у детей до двух лет, а также у женщин во время беременности или климакса.
Если руки постоянно мерзнут, кардиолог рекомендует сдать анализы, включая общий анализ крови, уровень гормонов щитовидной железы, ферритина, ревмопробы и липидный профиль. Для быстрого согревания рук в домашних условиях можно использовать контрастный душ для кистей (30 секунд теплой воды и 15 — прохладной), а также гимнастику для пальцев с эспандером. Также полезно сократить потребление кофеина, алкоголя и отказаться от курения.
