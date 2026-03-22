Россиянам напомнили о праве получать пенсию при отсутствии трудового стажа

22 марта 2026, 09:05

Депутат ГД Нилов напомнил о праве на пенсию для никогда не работавших россиян

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что Россия является социальным государством, поэтому право на получение пенсии имеют даже те, кто никогда не работал. Об этом пишет ТАСС.