Россиянам напомнили о праве получать пенсию при отсутствии трудового стажа
Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что Россия является социальным государством, поэтому право на получение пенсии имеют даже те, кто никогда не работал. Об этом пишет ТАСС.
Депутат напомнил, что даже при отсутствии трудового стажа граждане имеют право на получение пенсии. Он подчеркнул, что при достижении пенсионного возраста такие люди гарантированно будут получать социальные выплаты.
Нилов добавил, что социальная пенсия предоставляется на пять лет позже страховой пенсии. Это правило распространяется на россиян, у которых есть необходимые пенсионные баллы и трудовой стаж.
