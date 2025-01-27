Мошенники под видом замглавы Можайска стали воровать доступ к госуслугам

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Жителям в соцсетях стали поступать сообщения от якобы заместителя главы Можайска. Об этом сообщается в телеграм-канале «Можайск Медиа».
«В посланиях говорится о проверке действующих и бывших сотрудников администрации на основании несуществующего приказа, по которому граждане должны беспрекословно взять трубку и не разглашать никаких данных о звонке третьим лицам. При этом звонок поступит от якобы сотрудника ФСБ Колесника В.В», – говорится в сообщении.В разговоре мошенники говорят, что житель оказывает содействие СБУ и может быть причастен к провокациям на территории России или уже совершил их. После психологической обработки и смене звонящих преступники просят предоставить код из СМС для подтверждения личности. На самом деле код приходит от портала госуслуг, но мошенники не дают человеку возможности осознать это.
«Граждане диктуют код из СМС и теряют доступ к госуслугам. А у мошенников появляется возможность проводить операции от имени владельца аккаунта. Это грозит потерей недвижимости или оформлением крупного кредита от имени гражданина», – предупреждают жителей Подмосковья.Гражданам советуют после получения таких СМС связаться с администрацией или позвонить в экстренную службу по номеру 112 или 102, либо по телефону дежурной части Можайского ОМВД 8 (496) 382-12-90.
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Лора Луганская