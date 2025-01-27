Мошенники с Украины придумали новую схему кражи денег у россиян

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Новую схему кражи денег у россиян придумали украинские мошенники, пишет Mash.
«Украинские мошенники запустили очередную схему развода. Они начали присылать россиянам деньги», — сказано в посте.Отмечено, что в комментарии к платежу злоумышленники благодарят «за помощь ВСУ», а дальше начинают угрожать юзерам, что передадут принтскрин сотрудникам ФСБ.
Авторы публикации призвали пользователей сообщить близким о новой мошеннической схеме и не идти на поводу у аферистов.
Перед этим стало известно, что мошенники начали воровать доступ к Госуслугам под видом замглавы Можайска. Людям поступали сообщения от якобы чиновника. Подробности в материале «Радио 1».
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Никита Кротов