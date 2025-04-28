Стал известен график работы подмосковных медучреждений в майские праздники

Помощь врачей жителям и гостям Подмосковья может понадобиться в том числе и в предстоящие майские праздники. Поэтому важно знать, куда и когда можно обратиться, написал в своём ТГ-канале зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.