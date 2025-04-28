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Стал известен график работы подмосковных медучреждений в майские праздники

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Помощь врачей жителям и гостям Подмосковья может понадобиться в том числе и в предстоящие майские праздники. Поэтому важно знать, куда и когда можно обратиться, написал в своём ТГ-канале зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Скорая помощь и стационарные отделения продолжат работать круглосуточно. Телефон для вызова скорой – 112.Служба неотложной помощи поликлиник будет работать все праздничные дни. Можно обратиться в кабинет неотложной помощи с 8:00 до 20:00, а также вызвать врача на дом по телефону 122», – отметил Забелин.
Он пожелал, чтобы медицинская помощь не потребовалась жителям Подмосковья в праздники.

График работы поликлиник, стоматологий и женских консультаций указан на картинке.


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Военный и городской прокуроры провели в Солнечногорске приём участников СВО
28 апреля 2025, 12:49

Фото: istockphoto.com/Aleksei Smyshliaev

Личный приём граждан, принимавших участие в специальной военной операции, а также членов их семей провели в Солнечногорске заместитель военного прокурора 98 военной прокуратуры гарнизона Алексей Юдинцев и солнечногорский городской прокурор Дмитрий Антонов, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.
«Граждане обращались по вопросам, связанным с получением льгот, федеральных и региональных выплат, а также с предоставлением социальных гарантий. Всем обратившимся дали необходимые разъяснения, а по сообщениям, требующим вмешательства прокуратуры, организованы надзорные мероприятия», — говорится в сообщении.
Личный приём был организован при взаимодействии с региональным отделением фонда «Защитники Отечества» и Единым центром поддержки и оказания юридической помощи участникам СВО.

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В Подмосковье в новые квартиры из аварийного жилья переехали более 200 человек
28 апреля 2025, 12:36

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Свыше 200 переселенцев из аварийного жилья переехали в новые квартиры за прошедшую неделю в одиннадцати округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного Минстройкомплекса.
«В новое жильё переехали 209 человек, было расселено 87 аварийных помещений общей площадью более 33 тысяч квадрантных метров. Переселение проводилось в округах: Электросталь, Дмитровский, Шатура, Истра, Солнечногорск, Красногорск, Сергиево-Посадский, Одинцовский, Серпухов, Пушкинский и Павлово-Посадский», — говорится в сообщении.
Кроме того, в новое жильё скоро смогут переехать из аварийных помещений жители шатурского посёлка Туголесский Бор и города Старая Купавна Богородского округа.

Расселение аварийного жилья проводится в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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В Подмосковье проверили более 113 км теплосетей в ходе подготовки к зиме
28 апреля 2025, 12:18

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Подготовка теплоснабжающей инфраструктуры Московской области к следующему отопительному сезону уже началась, в настоящее время специалисты провели гидравлические испытания свыше 113 километров теплосетей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«Испытания методом повышенного давления провели более чем на 113 км теплосетей, в результате было выявлено пять утечек», — говорится в сообщении.
Гидравлические испытания позволяют проверить прочность трубопроводов, заранее выявить и исправить скрытые дефекты, которые могли бы привести к аварии в зимний период. Испытания будут продолжаться в Подмосковье до начала отопительного сезона, чтобы к холодам все системы были полностью исправны.

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В Московской области запустили в работу 23-й рентген-аппарат с начала года
28 апреля 2025, 12:04

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье запустили 23-й с начала года рентген-аппарат. Он начал работу в Дрезненской больнице, которая является подразделением Орехово-Зуевской, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Продолжаем закупать современное цифровое оборудование для наших больниц. На это выделено более 625 млн рублей, в том числе на закупку оборудования в Орехово-Зуевскую больницу – почти 29 млн рублей. Современная медицинская техника позволяет проводить более точную и качественную диагностику, чтобы подобрать подходящую тактику лечения пациента», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как отметили в министерстве, оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

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В Шатуре провели общеобластной субботник на 26 площадках
28 апреля 2025, 12:02

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Общеобластной субботник провели на 26 площадках в муниципальном округе Шатура, участники не только убирали скопившийся за зиму мусор, но и красили лавочки и бордюры, а также сажали деревья, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Одной из площадок субботника стал шатурский парк им. Гагарина, уборку там провели представители трудовых коллективов округа. Там же волонтёры помогали всем желающим принять участие во Всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства по проекту «Формирования комфортной городской среды».

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

А на проспекте Маршала Борзова в рамках акции «Сад памяти» высадили клёны. Участие в акции приняли глава Шатуры Николай Прилуцкий, депутаты, сотрудники администрации и общественники.

«Пройдёт всего пара лет, мы успеем забыть, что сегодня было холодно и ветрено, а улицы наших городов будут радовать глаз деревьями невероятной красоты», — сказал Николай Прилуцкий.

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Субботник проходил и в Рошале, там главными площадками стали улицы Октябрьской Революции и Косякова.

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