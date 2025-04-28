Стал известен график работы подмосковных медучреждений в майские праздники

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Помощь врачей жителям и гостям Подмосковья может понадобиться в том числе и в предстоящие майские праздники. Поэтому важно знать, куда и когда можно обратиться, написал в своём ТГ-канале зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Скорая помощь и стационарные отделения продолжат работать круглосуточно. Телефон для вызова скорой – 112.Служба неотложной помощи поликлиник будет работать все праздничные дни. Можно обратиться в кабинет неотложной помощи с 8:00 до 20:00, а также вызвать врача на дом по телефону 122», – отметил Забелин.Он пожелал, чтобы медицинская помощь не потребовалась жителям Подмосковья в праздники.
График работы поликлиник, стоматологий и женских консультаций указан на картинке.
Читайте также:
В Московской области запустили в работу 23-й рентген-аппарат с начала года
Робот Светлана с начала года предложил продлить рецепты льготникам более 50 тыс. раз
В МОНИИАГ помогли стать мамой женщине с критическим нарушением сердечного ритма
Лора Луганская